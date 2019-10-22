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22.10.2019
Известия.ru

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигнет рабочей точки в 1,5 млн км от Земли

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" прибывает на рабочую точку, находящуюся в 1,5 млн км от Земли. Об этом сообщило "РИА Новости" в понедельник, 21 октября, со ссылкой на источник в "Роскосмосе".

Отмечается, что конечная цель полета находится в точке Лагранжа L2, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли.

Здесь "Спектр-РГ" проведет восемь полных обзоров небесной сферы и будет выполнять наблюдения объектов Вселенной по заявкам ученых.

Ожидается, что обсерватория будет исследовать космос в течение 6,5 лет.

По оценкам специалистов, в ходе обзора неба "Спектр-РГ" обнаружит около 100 тыс. скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 млн черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и другие космические объекты.

"Спектр-РГ" была запущена 13 июля ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур. Обсерватория уже провела пробное наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец-А в центре Млечного пути.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Стрелец
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
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