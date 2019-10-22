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22.10.2019
ТАСС

Российские наблюдатели выполнят полет над США в рамках Договора по открытому небу

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Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Полет на самолете Ту-154МЛК-1 состоится в период с 21 по 26 октября, отмечает газета "Красная звезда"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские военные на этой неделе выполнят наблюдательный полет над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Об этом пишет в понедельник газета "Красная звезда".

По данным издания, полет на самолете Ту-154МЛК-1 состоится в период с 21 по 26 октября с аэродрома Грейт-Фолс (штат Монтана). Максимальная дальность полета составит 5,13 тыс. км.

Кроме того, российские наблюдатели пролетят над территорией Польши. Для этого будет использован самолет Ан-30Б, дальность полета с аэродрома в Варшаве составит 1,4 тыс. км.

В октябре телекомпания CNN сообщила, что американские власти вскоре официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. При этом еще в 2017 году Вашингтон, неоднократно обвинявший Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений, ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над США. Москва, выдвигавшая встречные претензии, вскоре ответила зеркально.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала соглашение в мае 2001 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Проекты
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