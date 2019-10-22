США "втюхивают" своим союзникам "сырые" F-35

Пентагон "не готов" к массовым закупкам "самолетов будущего"

Заместитель министра обороны США Эллен Лорд фактически подвела черту под агрессивной маркетинговой кампанией по продвижению "самолета будущего" F-35, который в одном лице должен был заменить истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик, штурмовик и фронтовой бомбардировщик.

Выступая на брифинге для СМИ, заместитель главы оборонного ведомства по вопросам приобретения и обеспечения Эллен Лорд объявила, что F-35 "в целом хороший самолет", но Пентагон пока что не готов начать его массовые закупки. Как так? Почему ВС США отказываются от "лучшего в истории самолета"? Впрочем, речь идет не об абсолютном отказе, а только о неготовности начать массовые закупки (компания "Локхид Мартин", добивается заключения контракта на 478 машин). Госпожа Лорд объяснила это тем, что F-35 не прошел тестирование по программе, испытывающей возможности самолета в различных угрожающих ситуациях.

В качестве причины, повлекшей это решение, называется необходимость завершения тестирования машины по программе JSE, которая предусматривает моделирование поведения F-35 в ряде сценариев высокой угрозы. Подсластив пилюлю "Локхиду", замминистра отметила: "Тем не менее, мы продвигаемся вперед с этой программой: самолеты выполняют ее исключительно хорошо, и мы очень рады прогрессу".

Однако чуть ранее она заявила, что Пентагон будет готов через тринадцать месяцев приступить, нет, не к массовым закупкам, а только к "возобновлению обсуждения" времени их начала. Очевидно, что "прогресс" не такой уж и стремительный, и самолеты проходят тестирование не так уж "исключительно хорошо".

Таким образом, Эллен Лорд фактически признала, что F-35 сегодня является настолько "сырым", что о его поставках в войска не может быть и речи. То есть, доработка машины в условиях войсковой эксплуатации исключена. Более того, у Пентагона нет уверенности, что "Локхид Мартин" сумеет "довести" самолет хотя бы за год. Нужно отметить, что проблемы F-35 связаны с вопросом защищенности или управляемости в экстремальных условиях. Иначе говоря, касаются важнейших функций боевого самолета.

Иных причин для того, чтобы откладывать массовое производство как минимум на год, нет. Но дело в том, что США уже поставили самолеты тем своим союзникам, которые участвовали в программе F-35 и финансировании его разработки и выпуска. То есть, им были переданы откровенно "сырые" и недоработанные машины, которыми ВВС США по этой причине пока что отказываются вооружаться.

В такой ситуации нельзя исключить и того, что это было сделано, в том числе и для того, чтобы при "доводке" самолета для американских войск собрать и обобщить опыт его первичной эксплуатации союзниками. Превращая их, таким образом, в "подопытных кроликов", да еще за их же деньги.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",