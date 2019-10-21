В Китае возмутились заявлением о полном превосходстве танка K2 "Чёрная пантера" над Type99A

На выставке ADEX-2019 в Сеуле производители продемонстрировали модернизированный вариант танка K2 "Чёрная пантера". Это южнокорейский танк с динамической защитой NERA, который был принят на вооружение армии страны в 2014 году.

Источник изображения: topwar.ru

Ажиотаж вокруг показа этого танка возник в Китае. Причиной ажиотажа оказалось то, что эксперты в Республике Корея, обсуждая обновлённый вариант "Чёрной пантеры", заявили, что он "существенно превосходит многие современные танки, включая китайские Type 99A". Type 99A – китайский танк, который в СМИ КНР часто называется "одним из наиболее передовых".

Возмутились в Китае тем, что в Южной Корее заявили о полном превосходстве K2 над Type 99A в плане маневренности, живучести и огневой мощи. При этом особое недовольство в СМИ КНР связано с тем, что южнокорейские коллеги, рассказывая о версии "Чёрной пантеры", сравнительный анализ проводили именно с китайской боевой машиной. В частности, в Сеуле рассказали, что "если сравнивать южнокорейский и китайский танки, то можно говорить, что один K2 стоит нескольких Type99A по своим наиболее важным показателям". Сложно сказать, на каком основании был сделан такой вывод, но то, что он явно задел китайских экспертов, - факт.

В ответ на южнокорейский троллинг в китайских СМИ сообщили, что "на самом деле, танк "Чёрная пантера" неоднократно демонстрировал плохую маневренность в ходе показательных эксплуатационных заездов на выставках, не сумев преодолеть даже несложные препятствия".

Такие взаимные уколы в СМИ вряд ли можно назвать по-настоящему экспертными оценками. В большей степени они напоминают попытки задеть оппонента и разрекламировать собственные вооружения на международной арене.

Некоторые ТТХ K2 и Type99A:

Длина корпуса с пушкой вперёд - 10,8 м и 10,92 м соответственно, боевая масса - 55 т и 54 т, калибр - 120 мм и 125 мм, боекомплект - 40 и 41 снаряд, мощность двигателя - 1500 л.с. у обоих танков, запас хода по шоссе - 450 км у обоих танков, преодолеваемая стенка - 1,3 м и 0,85 м, преодолеваемый брод - 1,4 м и 1,3 м.