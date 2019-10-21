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21.10.2019
ИноСМИ

Daily Express (Великобритания): на фоне роста напряженности Россия угрожает "военным" ответом на размещение баз НАТО у ее границ

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Британский танк во время учений в Эстонии
Британский танк во время учений в Эстонии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, NATO North Atlantic Treaty Organization

Премьер-министр России заявил, что Москва готова ответить на строительство военных баз НАТО у российских границ. Медведев выступил с этими комментариями, пояснив, что "никто не отрицает, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности".

"Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости".

Он посоветовал НАТО подумать дважды, прежде чем принимать в свои ряды новых членов: "Все попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия, чрезвычайно опасны. Вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении".

НАТО - Организация Североатлантического договора - это военный альянс, в который в настоящее время входят 29 стран. Он был создан в 1949 году, и туда входят Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония и Украина - это страны, которые претендуют на членство в НАТО. Между Россией и Грузией вспыхнула короткая война в 2008 году. Российские войска вмешиваются в ситуацию на Украине на протяжении последних пяти лет. Босния и Герцеговина раскололись на два государственных образования: Федерация Боснии и Герцеговины, где живут в основном боснийцы и хорваты, и Республика Сербская, где живут в основном сербы.

Кроме того, Медведев довольно резко отозвался о противниках в Вашингтоне: "Они всячески это продвигают, это не секрет, это основной курс Соединенных Штатов Америки. Отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит. На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе. Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе".

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) выступил с речью на парламентской ассамблее НАТО, в которой он высоко оценил этот альянс. Он сказал: "70 лет назад группа из 12 стран создала наш альянс. Они сделали это, чтобы защитить наши общие ценности и свободы, которые они отстояли во Второй мировой войне. Тогда общая потребность стран-основательниц была такой же, как и сейчас: это была потребность не в наступлении, а в обороне - во взаимной обороне. Члены НАТО решили, что нашими руководящими принципами должны быть свобода и демократия. Я горжусь тем, чего нам удалось достичь совместными усилиями, и я сделаю так, чтобы, пока я возглавляю Министерство обороны, мы продолжили вносить свой вклад в боеготовность, развертывания и мировоззрение НАТО. Что бы ни случилось с связи с Брекситом, нашим лозунгом будет идея о том, что безопасность - это не соревнование, а партнерство".

Уоллес был капитаном вооруженных сил и служил в армии в период конфликта в Северной Ирландии, когда за свои заслуги он неоднократно получал награды от высшего командования.


Гурсимран Ханс (Gursimran Hans)

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