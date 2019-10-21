The National Interest (США): замечательная русская подлодка, установила мировые рекорды, но заплатила за это слишком высокую цену

С точки зрения Запада, советские инженеры во время холодной войны относились к своим подводным лодкам как к высококлассным истребителям, призванным наносить самые мощные удары и превосходить соперников в скорости, уверен автор. В статье он рассказывает о трагедии на подводной лодке "Комсомолец".

Она достигла рекордных глубин и имела на своем борту ядерное оружие.

Самое важное: она затонула во время своего первого боевого похода.

С точки зрения Запада, советские инженеры, судя по всему, во время холодной войны относились к своим подводным лодкам так, как будто они были высококлассными истребителями, призванными наносить самые мощные удары, превосходить в скорости своих соперников и нырять глубже них. Советские подлодки, как правило, были быстрее американских субмарин, они могли иметь на борту больше оружия из-за своего двойного корпуса, и, кроме того, они почти всегда в два раза опережали своих конкурентов по глубине погружения (до 500 метров).

Однако советские подлодки также имели существенное слабое место - на них происходило ужасающе большое количество аварий, причиной которых были недостаточная защита от радиации, слабая культура безопасности и, кроме того, они были значительно более шумными. Как правило, это позволяло американским субмаринам обнаруживать их и следить за ними, тогда как советские подлодки их не видели. Подобного рода преимущество в области акустической малозаметности обычно считается более полезным в случае военных действий с участием подводных лодок, чем способность совершать резкие маневры.

Тем не менее, в 1974 году конструкторское бюро "Рубин" закончило работу над проектом новой подводной лодки, которая должна была стать испытательной моделью для будущих подводных кораблей четвертого поколения. В частности, лодка проекта 685 должна была вдвое увеличить уже существовавшее к тому времени преимущество в области глубины погружения.

Эта уникальная подводная лодка под обозначением К-278 получила имя "Комсомолец", что в больше или меньшей мере означает "коммунистический бойскаут".

Внутренний (прочный) корпус подводной лодки "Комсомолец" был полностью изготовлен из сплава титана 48-Т, а это очень дорогой метал, который по прочности не уступает стали, но значительно легче ее. Сварка больших листов титана при строительстве корпуса подлодки еще более дорогой процесс, поскольку сама сварка должна происходить в лишенном кислорода помещении, наполненном аргоном, а сварщики при этом вынуждены работать в специальных защитных костюмах, напоминающих скафандры астронавтов.

Длина подлодки проекта 685, получившей в НАТО кодовое обозначение "Mike-class", превышала длину футбольного поля и составляла 117 метров, а ее водоизмещение равнялось 8 тысячам тонн в погруженном положении. Ее титановый корпус позволял ей выдерживать невероятное давление в глубинах океана, которое составляло 1500 фунтов-силы на квадратный дюйм (psi). Продвинутая автоматизированная система позволяла этой большой подводной лодке иметь экипаж всего от 57 до 64 офицеров и матросов. Необычным было расположение спасательного люка - он находился на ходовой рубке. Единственный водо-водяной ядерный реактор подлодки К-685 был способен производить 190 мегаватт электричества, что позволяло ей достигать предельной скорости в 30 узлов. Это была высокая скорость по западным стандартам, но для советских подлодок она была обычной.

Подводный корабль "Комсомолец" должен был стать испытательным полигоном для отработки вспомогательных боевых возможностей. В ее корпусе были расположены обычные 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также довольно старая гидроакустическая станция "Плавник" (Plavnik), а буксируемого гидролокатора у нее не было. Однако из своих стандартных 22 торпед она могла запустить оснащенную ракетным двигателем суперкавитационную ракету "Шквал", скорость которой составляла 200 узлов, а также ракеты противолодочного комплекса РПК-2 "Вьюга", способные доставлять противолодочные ядерные заряды.

Подводная лодка "Комсомолец" была спущена на воду в июне 1983 года, а затем в течение четырех лет она проходила испытания, в ходе которого тестировались все ее системы. В 1984 году под командованием капитана Юрия Зеленского она погрузилась на глубину 1020 метров (3350 футов) в Норвежском море - это самая большая глубина погружения для оснащенной вооружением подводной лодки, и на такую глубину опускались всего несколько обитаемых научных погружаемых аппаратов.

Для сравнения - субмарины класса "Лос-Анджелес" и "Вирджиния", которые сегодня официально находятся в составе Военно-морских сил США, проводили испытания на глубине 240 метров, хотя три подводные многоцелевые лодки класса "Морской волк" (Sea Wolf) смогли вдвое увеличить этот порог. Кроме того, современные американские торпеды "Марк 48" (Mark 48) не способны погружать на глубину более 800 метров.

В конечном итоге, подводная лодка "Комсомолец" была направлена в свое первое боевое плавание в апреле 1989 года, а ее командиром был капитан Евгений Ванин.

К сожалению, это было ее последнее плавание, а отчет об этом трагическом событии находится сегодня в архивах ЦРУ.

Когда 7 апреля подлодка "Комсомолец" погрузилась на глубину 386 метров в Норвежском море, короткое замыкание привело к пожару в ее кормовой части. Пожар произошел в результате разрыва находящихся под высоким давлением воздушных линий в цистернах балласта подводной лодки. В результате из-за образовавшегося давления в 8 тысяч фунтов на квадратный дюйм (psi) была повреждена масляная система.

Затем это масло попало на разогретую турбину и воспламенилось. Раздуваемое порывами сжатого воздуха, пламя охватило систему аварийного отключения атомного реактора, что привело к прекращению подачи электрического тока в гидравлические системы подлодки.

Потеряв контакт с машинным отделением, капитан Ванин попытался задраить кормовую часть лодки, однако огонь распространялся по проходящим по переборкам кабелям в соседние отсеки. В этой сложнейшей ситуации капитан Ванин приказал наполнить балластные емкости для того, чтобы вернуть "Комсомолец" на поверхность. После всплытия большая часть команды была эвакуирована на палубу, тогда как Ванин и еще пять членов экипажа оставались на борту и пытались спасти свой корабль, однако выпускавшийся под давлением сжатый воздух еще больше раздувал огонь. В 16:30 подлодка К-685 вновь начала уходить под воду, и тогда капитан Ванин приказал находившимся на палубе членам команды покинуть борт. Тем временем сам он и четыре офицера погрузились в специальную спасательную капсулу, однако шестерых своих коллег они так и не смогли найти в задымленном пространстве подлодки.

Уже на поверхности повреждение в механизмах вызвало взрывную декомпрессию люка, в результате которой двое членов экипажа в капсуле погибли, а двое других потеряли сознание. Лишь одному из них удалось спастись.

Несмотря на полученное сообщение об аварии, у советского Военно-морского флота возникли проблемы с направлением спасателей, и первоначально были лишь сброшены с самолета плоты для тех, кто смог выжить. Через 1 час и 20 минут гражданская рыболовная плавбаза подошла к месту аварии, но было уже поздно для 23 членов экипажа подводной лодки "Комсомолец", а 34 человека погибли от гипотермии в холодных водах Норвежского моря.

Гибель 42 членов экипажа из 69 после успешного покидания тонущей подводной лодки вызвала возмущение в России (так в тексте - прим. перев.). Расследование продолжалось девять лет, однако виновные так и не были названы. В 1993 году был создан благотворительный фонд для поддержки семей членов экипажа, а позднее в их число были включены члены семей пятисот других матросов и офицеров, погибших в результате аварий на подводных лодках в период холодной войны.

Что касается самой подводной лодки "Комсомолец", то она оказалась на дне на глубине 1680 метров с двумя ракетами на борту, оснащенными ядерными зарядами. В течение многих лет правительства скандинавских стран постоянно проводили исследование поврежденного корпуса советской подлодки, пытаясь обнаружить следы заражения, и в 1994 году были замечены некоторые признаки утечки плутония, однако последующие замеры, к счастью, показали лишь минимальное дополнительное заражение.

Себастьен Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Кроме того, в течение некоторого времени он выполнял функции университетского инструктора Корпуса мира в Китае. Он также работал в области образования, издательского дела и расселения беженцев во Франции и в Соединенных Штатах. В настоящее время регулярно публикует свои статьи по вопросам безопасности и военной истории на веб-сайте War is Boring.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)