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21.10.2019
Военное обозрение

На учениях армии Молдавии показали оригинальную САУ на шасси ТЗМ от РСЗО

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Международные учения Scutul de Foc 2019 прошли в Молдавии на базе учебного центра Национальной армии. В учениях, кроме вооруженных сил Молдавии, участвовали и военнослужащие США и Румынии.

Источник изображения: topwar.ru

Основная масса военнослужащих и военной техники на учениях представляли молдавскую национальную армию, поэтому на видео учений в основном показана советская военная техника, включая довольно интересные экземпляры, видимо, вышедшие из-под рук местных умельцев. Речь здесь идет о оригинальной колесной самоходной артиллерийской установке, созданной на шасси ЗИЛ-135ЛМ. Местные специалисты установили на тягач "адскую молотилку" - 57-мм зенитную пушку С-60, тем самым создав самый тяжелый в мире гантрак.

Если внимательно приглядеться, то можно увидеть, что зенитное орудие установлено на шасси транспортно-заряжающей машины 9Т452 от 220-мм РСЗО 9К57 "Ураган", оставшейся еще от советского наследства. После развала Советского Союза Молдавии досталось имущество одного из полков, имевшего на вооружении РСЗО "Ураган" и заряжающие машины, но за прошедшее время техника была или распродана или выведена из эксплуатации. По видимому оставшиеся ТЗМ решили использовать в качестве колесной базы для установки "адских молотилок". Неизвестно, является ли эта машина единственной, или в молдавской армии налажено серийное производство таких артиллерийских установок.

В настоящее время на вооружении молдавской армии стоит только легкая бронетехника - МТ-ЛБ, БТР-80, вооруженные 23-мм орудиями БТР-60, БРДМ-2, а также доставшиеся от дислоцировавшегося в Кишиневе полка советских воздушно-десантных войск БМД-1П, БТР-Д и 120-мм САУ "Нона". Имеются также более 80 бронеавтомобилей Humvee с установленными на них 12,7-мм пулеметами ДШКМ.

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Страны
Молдавия
Румыния
США
Продукция
HMMWV
БМД-1
БРДМ-2
БТР-60
БТР-80
МТ-ЛБ
Ураган РСЗО
Проекты
Военные учения
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