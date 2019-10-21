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21.10.2019
ТАСС

Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул "Курск"

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Михаил Моцак, 2001 год
Михаил Моцак, 2001 год.
Источник изображения: © Семен Майстерман/ТАСС

Моцак также руководил подъемом подлодки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Моцак также руководил подъемом "Курска" со дна Баренцева моря.

"Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни", - сказал представитель клуба.

Михаил Васильевич Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году окончил Нахимовское училище в Севастополе, служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командир атомной подлодки на Северном флоте. В 1995-1999 годах командующий 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас 11-я флотилия).

Подлодка "Курск" проекта 949А затонула в ходе учений Северного флота 12 августа 2000 года. Погибли все 118 моряков на борту подводного крейсера. Михаил Моцак в тот момент занимал должность начальника штаба, первого заместителя командующего Северным флотом, он был одним из руководителей учений. Позднее Моцак руководил подъемом подлодки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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949А Антей
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