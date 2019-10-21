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21.10.2019
Военное обозрение

Российскую морскую пехоту реформируют в экспедиционные войска России

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Министерство обороны меняет программу подготовки офицеров морской пехоты, вводя для них пятилетнее обучение. "Лишний" год понадобился для более углубленного изучения иностранного языка и других предметов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны скорректировало программу подготовки офицеров морской пехоты с одновременным увеличением срока обучения до пяти лет. Данные изменения связаны с реформой морской пехоты, согласно которой "черные береты" становятся экспедиционными войсками России, способными выполнять задачи в любой точке мира. Соответственно, в программу обучения вводится углубленное изучение иностранных языков и еще некоторых других специфических предметов, необходимых для действий вне территории России.

Новая концепция применения морской пехоты сводится к тому, что они должны быть готовы самостоятельно действовать в любой точке мира, куда их доставит ВМФ. При этом поставленные задачи не ограничиваются ведением боевых действий, теперь на "черных беретов" будут возлагаться миротворческие миссии, эвакуация российских граждан из опасных регионов, действия в интересах своей страны в локальных конфликтах далеко за ее пределами и т.д.

Как пояснили в Минобороны, офицер морской пехоты должен будет не только уметь грамотно вести боевые действия, но и иметь навыки дипломата и владеть иностранными языками для проведения политики России в той точке мира, куда он будет направлен для решения задач.

Ранее сообщалось, что с этого года все боевые корабли ВМФ в каждом походе сопровождаются бойцами морской пехоты, состав и размер каждой группы зависит от типа корабля. "Черные береты" на постоянной основе будут выполнять задачи по защите кораблей от террористов и диверсантов, выполнять задачи досмотровых групп. При необходимости бойцов морской пехоты будут привлекать к охране кораблей в иностранных портах.

Напомним, что офицеров для соединений и частей морской пехоты готовят только в двух учебных заведениях — в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДальВОКУ).

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