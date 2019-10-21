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21.10.2019
Военное обозрение

Новозеландские корабли IPV Pukaki и Rotoiti оказались не готовы к местным водам

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Новозеландские ВМС отправили "в отставку" два патрульных корабля типа IPV после того, как они отслужили всего лишь десять лет. Причиной этого оказалась их неприспособленность к местным бурным водам.

Источник изображения: topwar.ru

HMNZS Rotoiti

Церемония их вывода из состава ВМС состоялась 17 октября на военно-морской базе Девонпорт, расположенной в Окленде. Речь идет о судах Pukaki и Rotoiti водоизмещением 340 тонн. Решение об их утилизации планируется принять в следующем году. Они были построены в новозеландском портовом городе Фангарее и сданы в эксплуатацию в 2009 году вместе с однотипными Hawea и Taupo.

Все четыре корабля использовались для мониторинга рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения пограничной безопасности и морского наблюдения вдоль береговой линии Новой Зеландии, иногда заходя и в более отдаленные районы.

Однако впоследствии флот вынужден был признать, что они не годятся для несения службы как за пределами береговой линии государства, так и у побережья страны, для вод которого характерно сильное волнение.

Военно-морской флот определил, что лучший результат будет достигнут с использованием нынешних OPV Otago и Wellington

- отметили на флоте, ведя речь об оффшорных патрульных судах класса Protector водоизмещением 1900 т, введенных в строй в 2010 году.

Два оставшихся IPV Hawea и Taupo будут использоваться для подготовки младших офицеров.

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Новая Зеландия
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