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21.10.2019
Военное обозрение

МО США: Пентагон не готов к массовой закупке F-35

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Пентагон считает, что ударный истребитель F-35 хорошо показал себя в реальных условиях. Однако военное ведомство США не готово приступить к массовым закупкам данной машины.

Источник изображения: topwar.ru

Эллен Лорд, заместитель министра обороны по вопросам приобретения и обеспечения, слова которой приводит USNI News, заявила в ходе брифинга для СМИ, что отношение к самолету сложилось позитивное, но еще не время переводить его производство в стадию "Milestone C". Данный этап подразумевает переход от мелкосерийного выпуска изделия к полномасштабному, массовому производству. Соответственно, с ее слов, МО не готово заключать многолетние контракты на поставку F-35. Снова вернуться к обсуждению вопроса о переходе в фазу "Milestone C" планируется лишь через 13 месяцев.

В качестве причины, повлекшей это решение, называется необходимость завершения тестирования машины по программе JSE, которая предусматривает моделирование поведения F-35 в ряде сценариев высокой угрозы.

Тем не менее, мы продвигаемся вперед с этой программой: самолеты выполняют ее исключительно хорошо, и мы очень рады прогрессу

- пояснила Лорд.

С ее слов, по вопросу закупки новых самолетов ведутся переговоры с "Локхид Мартин", который добивается заключения контракта на 478 машин. Однако детали этого обсуждения она озвучивать не пожелала. Как пояснила Лорд, Пентагон сможет рассмотреть многолетние соглашения на поставку после перехода на этап "Milestone C".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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