Попытки НАТО ассимилировать страны с внутренним конфликтом, такие как Грузия и Украина, чреваты серьезными последствиями - Медведев

России не нравится желание НАТО "понатыкать базы" вокруг нее, Москва всегда будет на это отвечать

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает чрезвычайно опасными попытки "затянуть" в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия.

"Когда блок НАТО пытается ассимилировать страны с внутренним конфликтом, во-первых, это противоречит, на мой взгляд, даже самому договору о создании Североатлантического альянса, а во-вторых, это чревато очень серьезными последствиями. Поэтому государства, входящие в НАТО, должны 100 раз подумать, прежде чем такие решения принимать", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии визита в Сербию.

Премьеру РФ был задан вопрос, как он оценивает ситуацию в связи с попытками втянуть в НАТО Боснию и Герцеговину.

"Этот ряд - вы говорит про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? А что происходит с Украиной? Эти страны находятся не в самом простом положении", - отметил он.

"Кстати, ровно поэтому в Европе сейчас пробивает себе дорогу идея обеспечения автономной европейской безопасности, минуя НАТО. Посмотрим, что из этого выйдет", - подчеркнул премьер РФ.

Кроме того, добавил Медведев, "у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности: мы крупная страна, ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций".