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21.10.2019
ТАСС

Робот "Федор" выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

В процессе пришлось менять ряд параметров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор" во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", запись выложена на сайте.

"Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный", - сказал робот.

По его словам, он и Рогозин "хорошо понимают друг друга". Робот также отметил, что в процессе "пришлось менять ряд параметров".

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

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