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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Морская коллегия высказала претензии к работе региональных морских советов в РФ

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Санкт-Петербург. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Морская коллегия при правительстве РФ раскритиковала низкую активность морских советов приморских регионов, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам заседания коллегии.

"Как лучший пример можно привести морской совет в Санкт-Петербурге - морской столицы России. Но были высказаны претензии к ряду регионов, которые затормозили свое развитие, и мы в этом плане приняли соответствующее решение", - сказал он, не уточнив, какое именно.

На заседании Борисов напомнил, что в настоящее время морские советы действуют только в 11 регионах.

"Надо признать, что в последние годы в ряде регионов морские советы снизили свою активность, их деятельность стала приобретать эпизодический характер, а некоторые со сменой руководства прекратили свою работу", - отметил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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