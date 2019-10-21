Морская коллегия высказала претензии к работе региональных морских советов в РФ

Санкт-Петербург. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Морская коллегия при правительстве РФ раскритиковала низкую активность морских советов приморских регионов, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам заседания коллегии.

"Как лучший пример можно привести морской совет в Санкт-Петербурге - морской столицы России. Но были высказаны претензии к ряду регионов, которые затормозили свое развитие, и мы в этом плане приняли соответствующее решение", - сказал он, не уточнив, какое именно.

На заседании Борисов напомнил, что в настоящее время морские советы действуют только в 11 регионах.

"Надо признать, что в последние годы в ряде регионов морские советы снизили свою активность, их деятельность стала приобретать эпизодический характер, а некоторые со сменой руководства прекратили свою работу", - отметил он.