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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны РФ получило более 1 тысячи 100 единиц вооружения с начала года

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Источник изображения: vpk-news.ru

С начала 2019 года Минобороны России получило более 1 тыс 100 единиц современного вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки.

По словам министра, в этом году военные получили 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях.

Кроме того, Военно-морской флот (ВМФ) получил  малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

 "Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч", - отметил С. Шойгу.

Он добавил, что "в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое".

"До конца года остаётся совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий Г03-2019", - подчеркнул министр обороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
К-186 Омск
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
19910
21980 Грачонок
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