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21.10.2019
ЦАМТО

К концу года доля современного вооружения и техники в российской армии возрастет до 68,2%

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Алексей Криворучко
Алексей Криворучко.
Источник изображения: Пресс-служба МО РФ / Алексей Ерешко

ЦАМТО, 18 октября. Доля современного вооружения и техники в российской армии к концу года возрастет до 68,2% . Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами – 68,2%", сказал А.Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.

С начала года ВМФ получил малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подлодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 1234.1 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.

В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты девять баллистических ракет и столько же пусковых установок грунтового базирования.

В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитная ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и 8 отремонтированных радиолокационных станций.

Для Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 147 новых и 72 отремонтированных бронемашин и танков, 33 новых и 42 прошедших ремонт единиц артиллерийских и ракетных комплексов, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
С-400 Триумф
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
1234 Овод
19910
22800 МРК
949А Антей
Союз-2 РН
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