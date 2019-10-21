ФПИ анонсирует применение беспилотников в интересах бизнеса и госструктур в опытном районе Томской области после распоряжения правительства РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Второй этап проекта создания в Томской области опытного района применения беспилотников в интересах бизнеса и госструктур закончен, развертывание инфраструктуры начнется после выхода распоряжения правительства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Завершен второй этап работ по созданию в Томской области опытного района применения беспилотных авиационных систем", - сказали в пресс-службе.

Основная цель проекта (шифр "Тайга-2") - создание условий для интеграции передовых робототехнических решений в существующие отрасли экономики для повышения их эффективности и создания услуг нового уровня для энергетики, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и других отраслей.

Проект реализуется администрацией Томской области, Фондом перспективных исследований и Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем.

В ФПИ напомнили, что на первом этапе были проанализированы текущие и перспективные потребности государственных и коммерческих организаций Томской области в работах и сервисах, выполняемых с применением беспилотных авиационных систем (БАС).

"В исследовании приняли участие представители 115 организаций, в числе наиболее востребованных сервисов названы фотовидеосъемка и мониторинг протяженных и площадных технических и природных объектов", - сказали в пресс-службе. Объем рынка, на котором применяются "беспилотные" сервисы в Томской области, в 2019 году оценивается более чем в 650 млн рублей и имеет тенденцию к ежегодному росту. "Как ожидается, реализация проекта позволит в течение трех лет обеспечить опережающий рост использования БАС и достичь показателей на уровне 1 млрд 367 млн руб. в год", - сказали в фонде.

На втором этапе было подготовлено обоснование создания инфраструктуры опытного района применения беспилотников для выполнения сервисно-транспортных задач и составлен перечень документов, регламентирующих выполнение функциональных сервисов в опытном районе. Была проанализирована организация воздушного движения в Томской области и существующей наземной и информационной инфраструктуры, разработана структура опытного района, внесены предложения по созданию экспериментально-полигонной базы для апробации технологий безопасного выполнения массовых полетов БАС и пилотируемых воздушных судов, разработана карта района с информаций о точках размещения наземной инфраструктуры.

"В ходе реализации второго этапа проекта подготовлен комплект документов, позволяющий создавать опытный район применения беспилотных авиационных систем", - сообщил руководитель проекта национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Сергей Хурс.

Кроме того, была определена организационно-штатная структура района и перечень необходимого оборудования.

По словам Хурса, заинтересованность в создании опытного района, помимо Томской области, выражают другие российские регионы.

"В ходе второго этапа работ также подготовлен проект распоряжения правительства о создании опытного района. В случае принятия документа в Томской области стартуют работы по непосредственно развертыванию инфраструктуры опытного района", - заявили в ФПИ.