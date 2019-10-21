Российские военные в 2019 году получили свыше 1,1 тыс. единиц современного вооружения

В частности, военные получили 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минобороны России с начала года получило более 1100 единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подведем итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры. За прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу в пятницу на Едином дне военной приемки.

По словам министра, в этом году военные получили 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях.

Кроме того, Военно-морской флот получил малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". "Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч", - отметил Шойгу.

Он добавил, что "в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое". "До конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий Г03-2019", - подчеркнул министр обороны РФ.