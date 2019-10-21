Войска ЦВО получили более 400 сотовых телефонов повышенной защищенности и аппаратов режимной связи

ЦАМТО, 18 октября. Войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала 2019 года получили по гособоронзаказу более 400 сотовых телефонов повышенной защищенности и аппаратов режимной связи.

Об этом сообщил начальник связи – заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

"Войска оснащаются переносными средствами связи. В 2019 году в войска связи ЦВО поставлено 2218 ед. современных средств связи тактического звена управления, в том числе более тысячи индивидуальных радиостанций Р-187П "Азарт", 430 ед. современных аппаратов режимной связи "Престиж", заменивших режимные телефоны "Селенит", сотовые телефоны повышенной защищенности "Оса" и "Шмель", защищенные аппараты IP-телефонии "Поликом". Все это – современные отечественные разработки", – сказал Г.Тучин.

Начальник связи ЦВО добавил, что активно поступают полевые волоконно-оптические кабели. "Резервные линии командных пунктов ЦВО оборудованы при помощи волоконно-оптических кабелей, пришедших на замену медным проводам. Их применение позволило увеличить объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: если по медным проводам передавался только звуковой сигнал, то по волоконно-оптическим возможна передача, звука, видеосигналов и пакетов цифровых данных. В отличие от меди, современные кабели из оптического волокна имеют высокую помехозащищенность и большую дальность передачи, что позволяет передавать сигнал в 10-12 раз дальше без усилительных пунктов", – цитирует Г.Тучина пресс-служба Центрального военного округа.