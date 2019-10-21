Войти
21.10.2019
ЦАМТО

Войска ЦВО получили более 400 сотовых телефонов повышенной защищенности и аппаратов режимной связи

359
0
+1
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 18 октября. Войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала 2019 года получили по гособоронзаказу более 400 сотовых телефонов повышенной защищенности и аппаратов режимной связи.

Об этом сообщил начальник связи – заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

"Войска оснащаются переносными средствами связи. В 2019 году в войска связи ЦВО поставлено 2218 ед. современных средств связи тактического звена управления, в том числе более тысячи индивидуальных радиостанций Р-187П "Азарт", 430 ед. современных аппаратов режимной связи "Престиж", заменивших режимные телефоны "Селенит", сотовые телефоны повышенной защищенности "Оса" и "Шмель", защищенные аппараты IP-телефонии "Поликом". Все это – современные отечественные разработки", – сказал Г.Тучин.

Начальник связи ЦВО добавил, что активно поступают полевые волоконно-оптические кабели. "Резервные линии командных пунктов ЦВО оборудованы при помощи волоконно-оптических кабелей, пришедших на замену медным проводам. Их применение позволило увеличить объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: если по медным проводам передавался только звуковой сигнал, то по волоконно-оптическим возможна передача, звука, видеосигналов и пакетов цифровых данных. В отличие от меди, современные кабели из оптического волокна имеют высокую помехозащищенность и большую дальность передачи, что позволяет передавать сигнал в 10-12 раз дальше без усилительных пунктов", – цитирует Г.Тучина пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
01.07.2019
УВЗ заключил три государственных контракта на форуме "Армия-2019"
23.12.2016
Группа «Кронштадт» завершила поставку тренажеров автомобиля КАМАЗ в рамках Гособоронзаказа
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
30.03.2015
ОПК под присмотром Минобороны
27.11.2013
Сбалансированная и мобильная
06.06.2007
Анатолий Сердюков проводит ревизию Министерства обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км