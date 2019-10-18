Беларусь и Россия в готовности ответить на любую военную активность НАТО у своих границ

На саммите СНГ в Ашхабаде 11 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить обе страны во время масштабных учений НАТО в Польше, запланированных на весну 2020 года.

«Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем», – отметил глава государства.

Данное заявление не оставляет сомнений в том, что белорусское и российское руководство всерьез обеспокоено наращиванием военной активности блока НАТО у своих границ и, вероятнее всего, вынуждено будет принять меры в интересах обеспечения военной безопасности обоих государств.

В этой связи наиболее целесообразным представляется сопоставимое по масштабам развертывание, пускай даже и временное, российских воинских контингентов на белорусской территории в период проведения натовских учений.

Соответствующий опыт у вооруженных сил России имеется и неоднократно отрабатывался в ходе учений «Запад», проводимых в Беларуси с 2009 года. Кроме того, вопросы организации масштабных перегруппировок войск ежегодно совершенствуются российской армией в ходе учений «Восток», «Центр», «Кавказ», а также внезапных проверок боевой готовности.

Американским военным командованием было заявлено, что в ходе учения «Defender-2020» весной следующего года с континентальной части США на восточный фланг НАТО будут переброшены около 20 тыс. военнослужащих. Основная масса прибывающих американских подразделений будет развернута в прибалтийских государствах и Польше.

Очевидно, что для адекватного ответа со стороны России и Беларуси необходимо сконцентрировать у западных рубежей обоих государств дополнительные воинские формирования российских вооруженных сил аналогичной численности.

Несмотря на заявления ряда экспертов, которые утверждают, что в военной сфере взаимодействие между Минском и Москвой не работает, сотрудничество двух оборонных ведомств находится на очень высоком уровне. Союзнические обязательства не подлежат сомнению, а то, что руководство Беларуси заявляет о своем желании быть нейтральной площадкой, не означает, что белорусская сторона не видит, откуда исходит истинная угроза. Именно поэтому президенты двух стран и заявили, что будут реагировать. Естественно, что противостоять мощи блока НАТО в одиночку Беларусь не сможет, поэтому для защиты страны, ее территориальной целостности, по примеру «западных коллег» из Альянса, а также, как принято писать в СМИ, с целью демонстрации поддержки, на территорию РБ, на ротационной основе, вполне могут быть введены российские контингенты.

С этой целью на белорусской территории могут быть использованы Обуз-Лесновский, Борисовский, Осиповичский, Лепельский, Домановский, Дретуньский полигоны. На них неоднократно проводились учения с участием подразделений двух стран, имеются все условия для организации совместной боевой подготовки.

Что касается возможного состава развертываемых российских войск, то это могут быть мотострелковые и танковые соединения, подразделения артиллерии, ПВО, разведки, инженерных войск, РХБЗ и другие. Значительный сдерживающий фактор будет иметь переброска на территорию Беларуси ракетных дивизионов, имеющих на вооружении ОТРК «Искандер», а также ЗРС С-400.

Кроме того, в случае необходимости, на белорусских аэродромах в Мачулищах, Лиде, Барановичах могут быть размещены российские самолеты оперативно-тактической авиации, а также боевые вертолеты из состава воздушно-космических сил.

В целом, дополнительные силы и средства из состава ВС России могут быть развернуты не только в Беларуси, но и на территории граничащих со странами Балтии и Польшей Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Переброску российских войск к западным рубежам Союзного государства, опять-таки, по примеру американских коллег, можно тоже организовать в виде совместного учения в рамках региональной группировки войск Беларуси и России. При этом численность его участников может бы сопоставимой с количеством привлекаемых сил на маневры «Defender-2020». Не исключено, что работа над планированием такого учения уже ведется в генеральных штабах двух государств.

В любом случае у белорусского и российского руководства имеются все возможности по адекватному реагированию на повышение военной активности Североатлантического альянса в Восточной Европе. Это было неоднократно подтверждено в ходе многочисленных совместных учений с участием военнослужащих двух государств, как на территории Беларуси, так и России.

При этом представляется бесперспективным подобное силовое давление западных стран на Российскую Федерацию и ее союзников. Такая политика показала свою полную несостоятельность в последние несколько лет и может привести лишь к эскалации напряженности в Восточноевропейском регионе.

Николай Крылов