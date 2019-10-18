Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае

УХАНЬ (Китай), 17 окт - РИА Новости. Более 9,3 тысячи военных из 109 стран мира примут участие в предстоящих VII Всемирных военных играх, сообщил в четверг председатель исполнительного комитета Игр генерал-майор Ян Цзянь.

"Рекорд Всемирных военных игр побит. В предстоящих играх примут участие 9,311 тысячи военных из 109 стран мира. Это самые масштабные игры в истории. В этом году соревнования пройдут по 329 дисциплинам, что также является рекордом", - сообщил Ян Цзянь на пресс-конференции в преддверии Игр.

Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь Источник изображения: © РИА Новости / Жанна Манукян

Он отметил, что от Китая в соревнованиях примут участие 406 атлетов.

Он также сообщил, что на церемонии открытия, которая состоится в пятницу вечером, будут присутствовать более 50 министров обороны, генералов и офицеров.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.

Первые игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003 - итальянский город Катания, в 2007 игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.

С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.