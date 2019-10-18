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18.10.2019
Интерфакс-АВН

Флот не получит АПЛ "Казань" в плановые сроки - глава ОСК

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Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Головная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" не будет сдана флоту до конца 2020 года, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Она уже сделала более 12 выходов на испытаниях, работа идет. Возникают определенные проблемы, нам, похоже, придется продолжать работу весь следующий год", - сказал Рахманов журналистам в четверг.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания. Она должна была быть передана флоту до конца 2019 года.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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