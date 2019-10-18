В Пентагоне заподозрили курдов в "сливе" русским секретов спецназа США

В Министерстве обороны США сильно обеспокоены возможностью передачи курдами российским военным секретов подготовки американского спецназа. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на свои источники.

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В Пентагоне обеспокоены возможностью попадания секретов подготовки американского спецназа к русским. Как пишет издание, курды в знак благодарности за спасение от турок и чтобы показать свою лояльность российским военным, могут передать им секреты американского спецназа, которым в течении пяти лет их учили инструкторы из США. Среди знаний, которыми владеют курды - тактические приемы, методы, а также процедуры и технические особенности сбора разведданных спецназом США. Вторая опасность - курды знают многие имена оперативников, работающих под прикрытием на этой территории и тоже могут их "слить" русским.

По данным издания, инструкторы из США проводили обучение и помогли создать курдское антитеррористическое подразделение - Yekineyen, созданное специально для борьбы с террористами из "Исламского государства" (запрещено в России). Данное подразделение снабжалось оружием и необходимым оборудованием через США и владеет всей необходимой по этому вопросу информацией.

В Пентагоне опасаются, что вся информация попадет в руки российским спецслужбам, после чего она может быть использована против США и не только на территории Сирии. При этом отмечается, что даже в случае, если курды не захотят передать ее добровольно, то русские все равно смогут ее добыть, надавив на курдов, так как те находятся в крайне тяжелом положении и должны выполнять требования своих новых союзников.