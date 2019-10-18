ВМС Бангладеш в ближайшей перспективе получат два фрегата "Тип-053H3" из состава ВМС НОАК

ЦАМТО, 17 октября. Судя по фотографиям, появившимся на китайских онлайн-форумах, два фрегата класса "Тип-053H3" ("Цзянвей-2"), снятых с вооружения ВМС НОАК, вскоре будут переданы ВМС Бангладеш.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, оснащенные дизельной силовой установкой 2200-тонные корабли, ранее носившие наименования 522 "Ляньюньган" и 523 "Путянь", прошли капитальный ремонт на предприятиях в Китае. На корпуса кораблей были нанесены номера F-16 и F-19. После поставки ВМС Бангладеш фрегаты, вероятно, будут переименованы в "Умар Фарук" (Umar Farooq) и "Халид Бин Валид" (Khalid Bin Walid). Точные сроки передачи кораблей ВМС Бангладеш, а также их отправки в Китай пока не разглашаются.

При подготовке к передаче в конструкцию кораблей явные изменения внесены не были. В ВМС НОАК в состав вооружения фрегатов входила спаренная 100-мм АУ, 8 противокорабельных ракет YJ-83, запускаемых из наклонных контейнерных пусковых установок, 8-контейнерная ПУ ЗРК HHQ-7, четыре спаренных 37-мм АУ. Данные системы демонтированы не были, хотя системы YJ-83 и HHQ-7 могли быть модифицированы к экспортным версиям C-802A и FM-90N.

В настоящее время на вооружении ВМС Бангладеш имеются четыре фрегата: один класса "Тип-053H1" ("Джангху-2"), приобретенный в Китае в 1989 году, модифицированный фрегат класса "Ульсан", закупленный в Южной Корее в 2001 году, и два фрегата класса "Тип-053H2" ("Цзянху-3"), полученные из Китая в 2014 году. Также эксплуатируются два патрульных катера класса "Гамильтон" из состава Береговой охраны США.

К другим недавним приобретениям ВМС Бангладеш относятся четыре корвета класса "Шадхинота" (C13B, вариант "Тип-056") китайской постройки. Первые два поступили на вооружение ВМС Бангладеш в 2016 году, третий и четвертый были поставлены в апреле 2019 года.

Фрегаты 522 "Ляньюньган" и 523 "Путянь" были приняты на вооружение ВМС НОАК в 1989 году. По этой причине корабли могут эксплуатироваться еще продолжительное время. Ранее состоявший на вооружении ВМС Бангладеш фрегат (F16) "Умар Фарук" класса "Солсбери" был списан в 2015 году, через 60 лет после его спуска на воду.

Хотя ПКР YJ-83 (C-802A) состоят на вооружении ВМС НОАК более 20 лет, они остаются достаточно мощным вооружением, что позволит ВМС Бангладеш поражать цели на большой дальности. Эти же ПКР установлены на двух фрегатах класса "Цзянху-3" ВМС Бангладеш.

Некоторые фрегаты "Тип-053H3" ВМС НОАК были модернизированы с заменой ЗРК HHQ-7 системой HHQ-10, но эти комплексы не были установлены на кораблях для ВМС Бангладеш.

По оценке экспертов, передаваемые ВМС Бангладеш фрегаты "Тип-053H3" сопоставимы по боевым возможностям с фрегатами класса F-22P, закупленными ВМС Пакистана. В рамках сделки на поставку F-22P Пакистан также приобрел вертолеты Z-9. Сообщения о планах Бангладеш закупить вертолеты Z-9 в Китае появляются с 2013 года, но подтверждения их поставок пока не имеется.