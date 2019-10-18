В рамках учений "Гром-2019" выполнены пуски баллистических и крылатых ракет

ЦАМТО, 17 октября. Пуски баллистических и крылатых ракет выполнены в рамках стратегических учений "Гром-2019", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" 17 октября под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Управление пусками ракет осуществлялось из Национального центра управления обороной.

Подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

В то же время, надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке, и расчетами ОТРК "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов", – говорится в сообщении.

К учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура".

В Минобороны подчеркнули, что поставленные задачи были выполнены, все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики, передает "РИА Новости".