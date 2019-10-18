Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
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Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" в рамках учений "Гром" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с Государственного испытательного космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке", - говорится в сообщении.
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