Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Ярс"

Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" в рамках учений "Гром" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с Государственного испытательного космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке", - говорится в сообщении.