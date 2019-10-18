Российский "летающий радар" А-100 бросает вызов американскому E-3

Россия работает над улучшением своих самолетов ДРЛО. Журнал Military Watch рассмотрел новые проекты и оценил усилия в этом направлении.

Источник изображения: Минобороны РФ

Россия активно вкладывает деньги в развитие боевых самолетов разных классов. Также уделяется все большее внимание технике, призванной обеспечивать работу боевой авиации. Важнейшей составляющей воздушного флота являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

С 1989 г. ВВС России эксплуатируют самолеты ДРЛО типа А-50 с достаточно высокими рабочими характеристиками. Однако по численности и по своим возможностям А-50 заметно уступают американским самолетам E-3 Sentry. В 2013 г. приняли на вооружение самолет А-50У, имеющий более совершенное радиоэлектронное оснащение. В начале двадцатых в строй примут перспективный А-100.

Использование современной компонентной базы позволяет сделать БРЭО более производительным, но компактным и легким. Самолет с такой аппаратурой может сопровождать большее число целей и эффективнее управлять авиацией. При этом снижается нагрузка на воздушную платформу, и растет продолжительность полета. Самолет А-50У, несущий новое БРЭО, выгодно отличается от А-50 по всем основным характеристикам. Без дозаправки в полете он может оставаться в воздухе до 9 ч – на 15-20 проц. дольше, чем А-50.

Самолет несет модернизированную РЛС "Шмель" с повышенными характеристиками. Дальность обнаружения самолетов-истребителей увеличена на треть; одновременно сопровождается 300 целей с выдачей целеуказания на 40 из них. Пуски ракет засекаются на дальности 1000 км. Расширены возможности по отслеживанию наземной обстановки. БРЭО включает средства спутниковой связи.

Источник изображения: Минобороны РФ

Самолет ДРЛО А-50У. Фото: Минобороны РФ

А-50У отличается от предшественника улучшенной живучестью и устойчивостью. Применяются новые средства отстрела ложных целей, современный комплекс радиоэлектронной борьбы и т.д.

На случай длительного полета улучшены бытовые условия. Пять летчиков и десять операторов могут воспользоваться кухней и зоной отдыха. Благодаря этому продолжительность патрулирования может превышать 24 ч.

Источник изображения: Минобороны РФ

Самолет ДРЛО E-3 Sentry. Фото: Air Combat Command

Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry. Россия планирует догнать США в этой сфере за счет нового самолета А-100. Этот образец выглядит многообещающим и вполне способен составить конкуренцию зарубежной технике.

Сведения об А-100 пока носят только самый общий характер. Этот самолет планируется строить на платформе Ил-76МД-90А с улучшенными летными характеристиками и новой авионикой. А-100 получит новую РЛС с АФАР, способную засекать воздушные цели на дальности 600 км. Возможно, А-100 сможет находить и сопровождать малозаметные самолеты.

Таким образом, перспективный российский самолет ДРЛО А-100 может рассчитывать на лидерские позиции в своей сфере и фактически бросает вызов американскому E-3. США обязательно отреагируют на появление такой техники. Они могут форсировать разработку новых самолетов ДРЛО, а также провести модернизацию существующей техники.