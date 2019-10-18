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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

В ЮВО грядут перемены – округ ждет новейшие АК-12

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года, сообщает пресс-служба ЮВО.

АК-12 - автомат производства концерна "Калашников". В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.

В сообщении говорится, что АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки "Ратник". 

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Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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