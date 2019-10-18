В ЮВО грядут перемены – округ ждет новейшие АК-12
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Первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года, сообщает пресс-служба ЮВО.
АК-12 - автомат производства концерна "Калашников". В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.
Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.
В сообщении говорится, что АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки "Ратник".
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