В ЮВО грядут перемены – округ ждет новейшие АК-12

Первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года, сообщает пресс-служба ЮВО.

АК-12 - автомат производства концерна "Калашников". В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.

В сообщении говорится, что АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки "Ратник".