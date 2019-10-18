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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

Наши МиГи освоили дальний маршрут Камчатка - Анадырь

Разделы: Авиация, Флот
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Источник изображения: vpk-news.ru

На Камчатке в ходе летно-тактического учения эскадрильи смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи истребителей МиГ-31 осуществили дальний перелет в район Арктики.

Как сообщили в Минобороны РФ, для решения поставленных задач пара высотных истребителя-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Елизово Камчатского края выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Анадыре.

"В арктическом районе истребители-перехватчики отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей с выполнением электронных пусков ракет класса "воздух-воздух" большой дальности без фактического применения оружия. 

Летчиками отрабатываются навыки полёта по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - отметили в военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
ТОФ
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