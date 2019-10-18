Наши МиГи освоили дальний маршрут Камчатка - Анадырь

На Камчатке в ходе летно-тактического учения эскадрильи смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи истребителей МиГ-31 осуществили дальний перелет в район Арктики.

Как сообщили в Минобороны РФ, для решения поставленных задач пара высотных истребителя-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Елизово Камчатского края выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Анадыре.

"В арктическом районе истребители-перехватчики отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей с выполнением электронных пусков ракет класса "воздух-воздух" большой дальности без фактического применения оружия.

Летчиками отрабатываются навыки полёта по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - отметили в военном ведомстве.