Истребители МиГ-31 перехватили "самолет"в Арктике

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 Тихоокеанского флота выполнили дальний перелет в район Арктики, перебазировавшись из Елизово на оперативный аэродром в Анадыре.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в арктическом районе самолеты отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, ищут, классифицируют и перехватывают воздушные цели. Кроме того, выполняют электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.

"Летчиками отрабатываются навыки полета по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.

Отмечается что пилоты имеют большой опыт действий в этом регионе. Они неоднократно отрабатывали отражение атаки условного противника в сложных климатических условиях.

Юлия Гарднер