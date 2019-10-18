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18.10.2019
Интерфакс-АВН

Российским ученым поставили задачу создать выдерживающий температуру плавления стали клей для гиперзвуковых летательных аппаратов

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Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Специальный клей для гиперзвуковых летательных аппаратов, способный выдерживать температуру в 1,6 тыс. градусов Цельсия, планируют создать в России, следует из технического задания, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно документу, в течение трех лет должна быть разработана технология производства высокотемпературного клея, не теряющего своих свойств при температурах в 1,6 тыс. градусов Цельсия, тогда как температура плавления стали составляет, например, 1,3 тыс. - 1,5 тыс. градусов, а железа - 1,54 тыс. градусов.

Клей планируется применять в будущем в создаваемых российских гиперзвуковых ракетах и других летательных аппаратах. Он нужен для надежного соединения термостойких радиопрозрачных окон, деталей обтекателей антенн.

Для тех же аппаратов будет создан и термостойкий радиопрозрачный компаунд, который не должен терять своих свойств до 400-500 градусов. Он нужен для изоляции и герметизации кабелей в гиперзвуковых аппаратах.

Создаваемые вещества не должны терять своих свойств на протяжении 25 лет и в условиях космоса, так как их планируется применять в аппаратах, работающих за пределами атмосферы.

В России уже существуют образцы гиперзвуковых летательных аппаратов. В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В феврале 2019 года президент сообщил о начале серийного производства комплекса "Авангард". По словам президента, первый полк РВСН будет оснащен "Авангардом" уже в этом году.

Ранее глава ведущего разработчика гиперзвуковых аппаратов, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Борис Обносов назвал разработку обтекателя, способного выдержать температуры, образующиеся при гиперзвуковых скоростях, - одним из ключевых вопросов, которые предстоит решить при разработке подобных аппаратов.

"У нас предприятия этим (разработкой гиперзвуковых аппаратов - ИФ) занимаются. Но это требуют системной ежедневной работы, по каждому из направлений, будь то материаловедение, двигателестроение, бортовое радиоэлектронное оборудование... Вы представляете, что такое сделать обтекатель, в котором стоит головка самонаведения, которая должна смотреть сквозь этот обтекатель при высоких скоростях, когда, может образоваться плазма?" - сказал Обносов, отвечая на вопрос о сроках завершения работ над гиперзвуковым оружием.

При этомон отметил, что в техническом плане имеется много различий между аппаратами, осуществляющими гиперзвуковой полет частично в космическом пространстве и полностью в атмосфере.

Также сообщалось об испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
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