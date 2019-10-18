Санкэй симбун (Япония): Россия проводит крупномасштабные военные учения на Дальнем Востоке, в которых принимают участие курильские подразделения

Японские читатели негодуют: Россия проводит учения на Дальнем Востоке, а в маневрах также принимают участие подразделения, базирующиеся на Южных Курилах. Никогда нельзя верить России, считают многие из них, говоря о ненадобности мирного договора и призывая Абэ, "оказавшегося в дураках", к действию.

Восточный военный округ объявил, что 14 октября в Дальневосточном регионе начались крупномасштабные военные учения по борьбе с вражеским десантом. Информационное агентство "ИТАР-ТАСС" сообщило, что в маневрах также принимают участие подразделения, базирующиеся на Южных Курилах.

По информации агентства, учения пройдут на полигонах Приморского края и Сахалинской области, под фактической юрисдикцией которой находятся "северные территории". Сообщается, что будет задействовано до восьми тысяч военнослужащих, три тысячи танков, самоходная артиллерия и другие сухопутные силы, а также 50 истребителей.

Россия продолжает укреплять военную мощь на "северных территориях" и проводить в этом регионе военные учения, несмотря на многочисленные протесты правительства Японии. Существует опасность негативного влияния на японо-российские переговоры по мирному договору.

Комментарии японских читателей:

Путипоа: Хоккайдо действительно в опасности!

Акаи: Премьер Абэ также оказался в дураках из-за этого русского. Положившись на Путина, он отказался от возврата четырех островов, а российский лидер использовал это против него.

Имагиа: Это - заявление российской стороны.

Китоку: Что? Америка будет атаковать Север?

Такахаси Ёсихару: В этом заключается разница между страной, отказавшейся от войны, и страной, у которой есть военный выбор. Пора уже обратить внимание на фундаментальные причины и исправить ситуацию!!!.

Харудзии: Опять времена меняются. Не стоит забывать о том, что на планете долгожителей немного. Мне кажется, люди - это создания, которым следует исчезнуть с лица Земли.

Юпа: Наверное, они хотят показать, насколько им нельзя доверять.

Тому: Мне кажется, они это делают специально тогда, когда в Японии шумиха из-за стихийного бедствия.

Аин26: Подходы к обороне Японии и соседних стран совершенно отличаются. В преддверии глобального похолодания мир готовится к Третьей мировой войне? Исходя из дислокации войск, это не антиамериканские учения, а учения против китайской агрессии на восток или же подготовка к вторжению на Хоккайдо?

Каэсару: Японцы помнят, что Россия - негуманная страна, не соблюдающая соглашения.

Бода: Китай, Россия, КНДР, Южная Корея… В Японии еще есть люди, считающие, что у Японии достойный оборонный бюджет?

BigBear: Россия вообще не собирается возвращать "северные территории". Нет смысла просто вести переговоры, поэтому надо уделить время и другим мерам.

Кадзэ: Выстрел из пушки сожаления.

Хэнохэномохэси: Испокон веков России нельзя было верить. Не нужен никакой мирный договор.

Нихон тятятя: Провал дипломатии Синдзо Абэ.

Такиваса: При этом "гений" дипломатии Абэ как обычно делает нелепые заявления. (Просто верить. Это стиль общения с Россией): "Владимир, мы смотрим в одно будущее. Вместе приложим усилия, чтобы добиться цели".

Юити Онода (Yuichi Onoda)