Минобороны РФ знало о поездке американских дипломатов в Архангельскую область - посольство США
Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, они соответствующим образом проинформировали о ней Минобороны РФ, сообщили "Интерфаксу " в среду в посольстве США в Москве.
"Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.
По его данным, среди них военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.
Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений.
Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.
По словам источника, после проверки документов они были отпущены.
В свою очередь телеканал "Рен-ТВ" сообщает, что "военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн, находясь на территории Северодвинска, который входит в перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев, не предоставили необходимые для пребывания в этом городе документы".
В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота РФ), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.
По данным "Рен-ТВ", американских дипломатов заподозрили в совершении административного преступления по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов оставил без комментариев эту информацию. "Я дипломатами не занимаюсь", - сказал Орлов "Интерфаксу".
Официальные источники этот инцидент пока также не комментируют.
Ненокса - село в 40 км от Северодвинска, входит в состав административного округа муниципального образования "Северодвинск".
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".
Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений. "Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - сказал Путин на пресс-конференции в Хельсинки.
Сотрудники Росатома, которые погибли на полигоне в Архангельской области, работали в Сарове в Российском федеральном ядерном центре.
Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.
После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.
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