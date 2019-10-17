Путин ставит перед ОПК задачу по удовлетворению спроса на медицинскую, строительную технику, оборудование для переработки отходов

Потенциальный спрос на такую продукцию превышает 6 трлн руб.

Ново-Огарево. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут участвовать в реализации национальных проектов и удовлетворить большую часть спроса на медицинскую, строительную технику и оборудование для переработки отходов, которой требуется более чем на 6 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по финансовому оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса в среду Путин заметил, что перед этими организациями теперь, помимо профильной работы, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной как внутри страны, так и на мировых рынках.

"Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора", - сказал Путин.