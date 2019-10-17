Рогозин после посещения могилы Леонова заговорил о космических провалах СССР

Высокая аварийность российской космонавтики является мифом, передает РИА Новости заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По его словам, у госкорпорации давно не наблюдается аварий. "Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", — ответил гендиректор на вопрос от том, что можно ответить ветеранам космической отрасли, переживающим за текущее положение вещей в ней.

Согласно Рогозину, неполадки при стартах наблюдались всегда, однако ранее о них предпочитали умалчивать. В качестве иллюстрации подобной точки зрения глава госкорпорации привел собственные данные о советских пусках к Луне, согласно которым из 54 стартов лишь 17 оказались успешными.

Согласно РИА Новости, сегодня, 16 октября, Рогозин возложил цветы на могилу космонавта Алексея Леонова, скончавшегося 11 октября.

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию государственной корпорации и ее подведомственных организаций, заявил, что "Роскосмосу" следует заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также "меньше говорить и больше делать".

В декабре 2017 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, под своим постом на Facebook, посвященном неудачному запуску с космодрома Восточный, не стал возражать против оценки госкорпорации, данной одним из пользователей, назвавшим госкорпорацию "менеджерами и прочей шелупонью, которая проедает бюджет".

Ряд последних миссий российских пилотируемых космических кораблей "Союз МС" сопровождались проблемами, чего не наблюдалось ранее. У "Союз МС-9" вследствие преднамеренного воздействия сверла оказалась продырявлена обшивка корабля (август 2018 года). При пуске "Союз-ФГ" с "Союз МС-10" (октябрь 2018 года) из-за изгиба штока (концевого выключателя бокового блока "Д") произошло разрушение центрального блока ракеты (благодаря штатному срабатыванию системы аварийного спасения экипажу удалось сохранить жизнь). У спускаемого "Союз МС-11" (июнь 2019 года) с Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн внутри после выполнения маневра для схода с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки, в результате чего произошел автоматический переход на резервный коллектор.

"Роскосмос" до сих пор не объяснил причину возникновения отверстия в "Союз МС-9", в произошедшем с "Союз МС-10" увидел демонстрацию исключительной надежности системы аварийного спасения, а инцидент с "Союз МС-11" отказался считать нештатной ситуацией, назвав его "подготовкой к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервного коллектора".