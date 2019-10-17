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17.10.2019
ЦАМТО

Пусковые установки "Спайк-ER" будут установлены на новых катерах MPAC ВМС Филиппин в 2020 году

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ЦАМТО, 16 октября. Согласно информации агентства PNA, пусковые установки ракетных комплексов "Спайк-ER" (Spike Extended Range) на борту трех многоцелевых ударных катеров MPAC (Multi-purpose Attack Crafts), принятых на вооружение ВМС Филиппин в прошлом месяце, будут установлены в следующем году.

Как сообщил агентству представитель ВМС Филиппин капитан Генри Куинто, пусковые установки "Спайк-ER" будут размещены на катерах в начале 2020 года. Работы по их установке будут выполнены на территории Филиппин, как и на трех ранее поставленных катерах MPAC.

Системы "Спайк-ER", которые были доставлены на Филиппины в апреле 2018 года, являются первым ракетным вооружением ВМС, способным пробивать 1000-мм (39 дюймов) катанной гомогенной брони с расстояния 8 км. На пусковой установке "Тайфун" MLS-ER можно разместить до четырех ракет. ПУ оборудована электронно-оптической системой управления огнем и может выполнять пуск ракет в режимах "выстрелил и забыл" (fire-and-forget), "выстрелил, отследил, перенацелил" (fire, observe, and update), "выстрелил и навожу" (fire-and-steer), последний из которых позволяет запускать боеприпас, не видя цель. Помимо поражения целей, ПУ может использоваться в качестве круглосуточной системы наблюдения при ведении морского патрулирования.

После установки пусковых установок на трех новых катерах MPAC, в боевом составе ВМС Филиппин будет состоять в общей сложности шесть вооруженных "Спайк-ER" платформ.

В целом, на вооружении ВМС Филиппин имеется 12 катеров MPAC. Как сообщал ЦАМТО, первые три катера в версии Mk.1 были построены в 2011 году на Тайване компанией Lung Teh Shipbuilding, еще три в версии Mk.2 – по лицензии филиппинской компанией Propmech Corporation. Три катера MPAC были поставлены ВМС Филиппин совместным предприятием Propmech Corporation и Lung Teh Shipbuilding в мае 2017 года. Еще три катера этой версии были получены в августе 2019 года.

Ранее командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад заявил, что, по крайней мере, еще 12 катеров MPAC планируется приобрести в рамках третьего этапа программы модернизации Вооруженных сил страны, который будет реализован в период с 2023 по 2028 гг.

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Страны
Тайвань
Филиппины
Проекты
2020-й год
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