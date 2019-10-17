NASA презентовало новые скафандры, предназначенные для полёта на Луну

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело презентацию новых скафандров, предназначенных для полетов на Луну и Марс. Как передает "NPlus1", всего представлены два варианта скафандров: для нахождения внутри корабля и работы на поверхности.

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NASA представило два скафандра, предназначенных для будущих полетов астронавтов на Луну и Марс. В комплект входит скафандр OCSS (Orion Crew Survival System),предназначенный для полета и работы внутри космического корабля и скафандр xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit), разработанный специально для работы на поверхности других планет.

Оба скафандра универсальны - их могут носить как мужчины, так и женщины, и обладают большой свободой движений. Более легкий скафандр OCSS будет изготавливаться для каждого космонавта по индивидуальным размерам. Он представляет собой легкое снаряжение, предоставляющее некоторую защиту от температурного и радиационного воздействия, не является полностью герметичным, но должен обеспечить космонавту некоторое время в случае внезапной разгерметизации корабля. Новые износоустойчивые перчатки позволяют пользоваться электронными устройствами с сенсорным управлением.

Скафандр для наружных работ xEMU выполнен по принципу "один размер для всех". Он рассчитан на работу в диапазоне температур от минус 121 до плюс 121 градуса Цельсия. В отличии от скафандров старого образца, новый обеспечивает большую степень свободы: в нем можно будет наклониться, поднять руки, поворачивать торс (в некоторых пределах).

По планам NASA, первая экспедиция на Луну, которая отправиться уже в 2024 году, будет обеспечена именно такими скафандрами.