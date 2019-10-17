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17.10.2019
ТАСС

Рогозин назвал стереотипом мнение о высоком уровне аварийности космической техники РФ

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

У Роскосмоса аварий "давно не происходит", заявил глава госкорпорации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мнение о высоком уровне аварийности ракетно-космической техники в России - это стереотип, у Роскосмоса аварий давно не происходит, заявил журналистам в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает", - сказал он, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние. При этом глава госкорпорации добавил, что у России уже давно ничего не падает в космосе.

По словам Рогозина, аварии при запуске космической техники существовали всегда, просто о них ранее не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них закончились успехом.

Ранее в годовом отчете Роскосмоса за 2017 год отмечалось, что анализ статистики российских запусков в том году показывает соответствие их аварийности мировым показателям. В июне 2019 года Рогозин объяснил перенос на более поздний срок запуска ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" намерением прервать тенденцию аварийности: по его словам, у российской космической отрасли не было безаварийного года с 2006 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
ОБСЕ
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