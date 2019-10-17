Лавров заявил о необходимости выработки параметров сотрудничества военных Сирии и Турции

Сочи. 16 октября. ИНТЕРФАКС- АВН - Военные Сирии и Турции должны определить параметры сотрудничества на северо-востоке Сирии, Россия готова оказывать этому диалогу содействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На практике, на месте военные двух стран должны определить конкретные параметры сотрудничества, мы готовы оказывать в таком диалоге содействие", - сказал Лавров журналистам в среду.

По его словам, практическое сотрудничество Дамаска и Анкары должно налаживаться на основе Аданского соглашения. Документ, заключенный в 1998 году, посвящен сотрудничеству двух стран в борьбе с терроризмом, он был нацелен на искоренение "Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производных" в Сирии. В соответствии с соглашением турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до 5 км для борьбы с боевиками РПК.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.