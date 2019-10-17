Первые новейшие комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск ЦВО

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Первые комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск противовоздушной обороны округа. Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41 общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - заявил генерал А.Лапин.

Он добавил, что перевооружение на новые комплексы на треть увеличит боевые возможности бригады по защите сухопутных подразделений, критически важных объектов от средств воздушного нападения.

В пресс-службе уточнили, что переподготовка расчетов округа на новые образцы техники будет проведена в профильном учебном центре Минобороны, дислоцированном в Оренбургской области, и завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

"Бук-М3" - комплекс войсковой ПВО средней дальности, который значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного как огневого, так и радиоэлектронного противодействия. Дальность стрельбы "Бук-М3" увеличена в 1,5 раза по сравнению с "Бук-М2", а огневая производитель - на 50%.