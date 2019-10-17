Войти
17.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Латвии проведет новый тендер на поставку ББМ с колесной формулой 4х4

309
0
0

ЦАМТО, 16 октября. Минобороны Латвии намерено провести новый тендер на поставку легких и средних тактических бронемашин с колесной формулой 4х4 после аннулирования результатов ранее проведенного конкурса.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2018 года Министерство обороны Латвии выбрало победителем тендера на поставку легких и средних тактических бронемашин с колесной формулой 4x4 финскую компанию Sisu Auto (Oy Sisu Auto Ab), предложившую новую ББМ GTP 4x4. Предполагаемая стоимость закупки составила 181 млн. евро (197 млн. долл.). Однако два других финалиста конкурса – южноафриканская Paramount International Marketing и американская AM General LLC опротестовали результаты тендера в Бюро контроля за закупками, ссылаясь на нарушения при проведении тендера и использование заказчиком "неизвестных" методологий оценки. Рассмотрев рекомендации Бюро в начале 2019 года, Министерство обороны Латвии приняло решение прекратить тендер ввиду невозможности устранения (на тот момент) выявленных недостатков.

Закупаемые ББМ предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших бронемашин. Как заявило латвийское военное ведомство, обеспечение мобильности подразделений вооруженных сил по-прежнему имеет решающее значение для укрепления боевого потенциала, поэтому соответствующим управлениям министерства было поручено пересмотреть технические требования для приобретения ББМ.

По информации Defense News, принять участие в новом конкурсе уже изъявили желание более 10 компаний, которые готовы заключить контракт в рамках межправительственного соглашения. Как отмечается, стоимость покупки не будет зафиксирована на уровне контракта с Sisu.

В сентябре государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что вряд ли правительство примет решение о выборе победителя конкурса в ближайшее время. Сначала МО Латвии планирует провести испытания предложенной техники, чтобы убедиться, что она пригодна для применения в специфических условиях страны. Кроме того, будут рассмотрены предложения о промышленном сотрудничестве, включая обслуживание бронемашин на территории страны, чтобы избежать рисков в случае военного конфликта.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Финляндия
Компании
AM General
Paramount Group
Похожие новости
22.01.2019
Минобороны Латвии приостановило закупку ББМ GTP финской компании Sisu Auto
22.05.2018
Четыре внедорожника для Латвии. Минобороны проводит тендер на броневики для армии
27.02.2018
Минобороны Латвии приступает ко второму этапу закупки ББМ с колесной формулой 4x4
07.10.2011
Импорт орудий и минометов в 2003-2010 гг. осуществили 60 стран на сумму 5,7 млрд долларов - ЦАМТО
10.04.2008
Латвия совместно с 14 странами НАТО и ЕС закупит три ВТС C-17 Globemaster III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности