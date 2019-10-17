Минобороны Латвии проведет новый тендер на поставку ББМ с колесной формулой 4х4

ЦАМТО, 16 октября. Минобороны Латвии намерено провести новый тендер на поставку легких и средних тактических бронемашин с колесной формулой 4х4 после аннулирования результатов ранее проведенного конкурса.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2018 года Министерство обороны Латвии выбрало победителем тендера на поставку легких и средних тактических бронемашин с колесной формулой 4x4 финскую компанию Sisu Auto (Oy Sisu Auto Ab), предложившую новую ББМ GTP 4x4. Предполагаемая стоимость закупки составила 181 млн. евро (197 млн. долл.). Однако два других финалиста конкурса – южноафриканская Paramount International Marketing и американская AM General LLC опротестовали результаты тендера в Бюро контроля за закупками, ссылаясь на нарушения при проведении тендера и использование заказчиком "неизвестных" методологий оценки. Рассмотрев рекомендации Бюро в начале 2019 года, Министерство обороны Латвии приняло решение прекратить тендер ввиду невозможности устранения (на тот момент) выявленных недостатков.

Закупаемые ББМ предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших бронемашин. Как заявило латвийское военное ведомство, обеспечение мобильности подразделений вооруженных сил по-прежнему имеет решающее значение для укрепления боевого потенциала, поэтому соответствующим управлениям министерства было поручено пересмотреть технические требования для приобретения ББМ.

По информации Defense News, принять участие в новом конкурсе уже изъявили желание более 10 компаний, которые готовы заключить контракт в рамках межправительственного соглашения. Как отмечается, стоимость покупки не будет зафиксирована на уровне контракта с Sisu.

В сентябре государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что вряд ли правительство примет решение о выборе победителя конкурса в ближайшее время. Сначала МО Латвии планирует провести испытания предложенной техники, чтобы убедиться, что она пригодна для применения в специфических условиях страны. Кроме того, будут рассмотрены предложения о промышленном сотрудничестве, включая обслуживание бронемашин на территории страны, чтобы избежать рисков в случае военного конфликта.