Армия США вооружится легкими роботизированными танками

Вчера, 15 октября, на конференции Ассоциации армии США (AUSA 2019) сразу три производителя показали действующие прототипы легких боевых машин, не нуждающихся в экипаже.

Как сообщает Warspot , в 2017 году военное командование США инициировало программу RCV (Robotic Combat Vehicle). Одним из ее направлений является RCV-L — легкие модели боевых машин с автономным или дистанционным управлением.

На AUSA 2019 компании BAE Systems, Rheinmetall и Textron презентовали свое виденье RCV-L. Так, Rheinmetall показал Mission Master, а BAE Systems — Robotic Technology Demonstrator (RTD). Разработка компании Textron под названием Ripsaw M5, в отличие от конкурентов, выглядит уже как серийный образец, готовый выйти на поле боя.

В Textron указывают, что Ripsaw M5 может комплектоваться различными боевыми модулями — от 30-мм пушки до ПТРК Javelin. При необходимости роботизированную платформу можно оснастить нелетальными средствами для разгона толпы. Также Ripsaw M5 может штатно комплектоваться небольшим наземным роботом (для сапёрных работ), а также воздушным беспилотником для разведки.

Промо-ролик Ripsaw M5

Фото: Mission Master от компании Rheinmetall (defenseworld.net)