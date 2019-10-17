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17.10.2019
Российская газета

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов "Бук-М3"

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

"Технику получила зенитная ракетная бригада 41 общевойсковой армии, дислоцированная на Алтае", - сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, перевооружение на новые комплексы на треть увеличит боевые возможности бригады, задача которой - защищать сухопутные подразделения и стратегически важные объекты от атаки с воздуха.

Обучаться обращению с ракетными комплексами личный состав будет в профильном учебном центре Минобороны, в Оренбургской области. Финалом учебы станут тактические учения с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

"Бук-М3" - комплекс противовоздушной обороны средней дальности. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей. Дальность стрельбы увеличена в полтора раза по сравнению с "Бук-М2", а огневая производитель - на 50 процентов.


Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

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Бук ЗРК
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