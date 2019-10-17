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17.10.2019
WarSpot

Роботанки готовы к бою

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия может вооружиться лёгкими роботизированными танками. Вчера, 15 октября, на конференции Ассоциации армии США (AUSA 2019) сразу три производителя показали действующие прототипы лёгких боевых машин, не нуждающихся в экипаже.

В 2017 году военное командование США инициировало программу RCV (Robotic Combat Vehicle). Одним из её направлений является RCV-L — лёгкие модели боевых машин с автономным или дистанционным управлением.

Mission Master от компании Rheinmetall

Источник изображения: defenseworld.net

На AUSA 2019 компании BAE Systems, Rheinmetall и Textron презентовали своё виденье RCV-L. Так, Rheinmetall показал Mission Master, а BAE Systems — Robotic Technology Demonstrator (RTD). Разработка компании Textron под названием Ripsaw M5, в отличие от конкурентов, выглядит уже как серийный образец, готовый выйти на поле боя.

RTD от компании BAE Systems

Источник изображения: defenseworld.net

В Textron указывают, что Ripsaw M5 может комплектоваться различными боевыми модулями — от 30-мм пушки до ПТРК Javelin. При необходимости роботизированную платформу можно оснастить нелетальными средствами для разгона толпы. Также Ripsaw M5 может штатно комплектоваться небольшим наземным роботом (для сапёрных работ), а также воздушным беспилотником для разведки.

Промо-ролик Ripsaw M5

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Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
BAE Systems
Renault Trucks
Rheinmetall
Textron
Проекты
БПЛА
ОНД
Робот
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