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17.10.2019
Военное обозрение

В Пентагоне задумались о постепенном отказе от авианосного флота

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Министерство обороны США намерено всесторонне изучить вопрос необходимости дальнейшего развития авианосного флота страны или постепенного отказа от него. Как пишет Defense News, замминистра обороны США Майкл Гриффин прямо поставил вопрос о необходимости дальнейшего финансирования строительства авианосцев.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что Министерство обороны США намерено тщательно изучить вопрос целесообразности вкладывания средств в авианосцы или постепенного сокращения финансирования авианосного флота, перенаправляя средства на развитие других вооружений, в том числе создание гиперзвуковых ракет.

Давайте проведем мысленный эксперимент. Как вы думаете, чего китайское руководство будет бояться больше: 2 тыс. обычных ракет, которыми располагают Соединенные Штаты и их союзники в западной части Тихого океана, или одного нового авианосца? Потому что эти два пункта стоят примерно одинаковых денег

- заявил он.

По мнению Гриффина, полностью отказываться от авианосцев не надо, но необходимо думать и о развитии других вооружений, тем более, что "противники США уже нашли способы бороться с авианосцами".

Однако у Гриффина имеются оппоненты, считающие, что так называемое оружие быстрого глобального удара нельзя считать действенным средством сдерживания. По их словам, США могут не решиться нанести удар гиперзвуковым оружием, например, по территории Китая, в ответ на нападение на американские корабли, поскольку это может привести к обмену ядерными ударами.

Вы можете применить это против Ирана или даже Северной Кореи, но против Китая? У китайских лидеров есть большие сомнения относительно того, решимся ли мы это на самом деле

- заявляют оппоненты Гриффина.

Именно атомные авианосцы с их воздушным крылом остаются самой совершенной системой вооружений - и останутся таковой в будущем

- заявил бывший летчик ВМС США, контр-адмирал Рой Келли.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
США
Проекты
Авианосец
БГУ
ГЗЛА
Ядерный щит
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