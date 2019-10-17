Дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-18Е поступит в ЦВО

ЦАМТО, 16 октября. До конца октября на вооружение транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, планируется поставка дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-18Е.

Самолет будет применяться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности ЦВО во время учений и тренировок.

Ил-18Е – дальнемагистральный пассажирский самолет, который может совершать полеты протяженностью от 3 тыс. до 6,5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 600-650 км/ч. Кроме того, самолет является одним из безопасных пассажирских лайнеров, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.