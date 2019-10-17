Войти
17.10.2019
Военно-промышленный курьер

А не распустить ли нам Украину - республики Донбасса

407
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Неожиданное требование Украины ликвидировать ЛНР и ДНР в качестве условия выполнения Киевом политической части Минских соглашений получило большой резонанс.

Напомним, что его обнародовала Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы. В ее сообщении также содержится требование вернуть Украине контроль над всеми участками российской границы. Кроме того, военные подразделения "сепаратистов" должны начать односторонний отход с позиций, не дожидаясь, когда это же самое начнет делать украинская армия.

Данное заявление вызвало настоящую бурю восторга среди "укропатриотов", которые в своих комментариях назвали его "самым лучшим утверждением" украинской стороны за последние пят лет. Эти настроения в своем блоге поддержал известный радикал, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что условием формулы Штайнмайера является вывод иностранных войск и установление контроля за границей. Это официально! Все остальное - ересь", - пишет экс-нардеп. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен наконец встать на защиту интересов Украины и заставить министра иностранных дел Вадима Пристайко и его аппарат "держать строй и дисциплину на дипломатическом фронте, а не нести разную ахинею". 

Комментарии с другой стороны тоже не заставили себя ждать. Пользователи из ДНР отмечают, что весь минский переговорный процесс превратился в бред, который пора уже "вообще закрывать, за недееспособностью и включать сценарий принуждения к миру".

Пожалуй, лучше всех других эти настроения в своем блоге выразил известный политолог Владимир Корнилов, который откровенно высмеял заявление Олифер.

"Украинская сторона сегодня в Минске потребовала для начала распустить ДНР и ЛНР. Такой вот компромиссный вариант. Думаю, на следующем заседании Минской группы ДНР и ЛНР должны для начала потребовать роспуска Украины, а уже потом торговаться", - предложил эксперт.

Ранее EADaily сообщало, что Киев, который взял откровенный курс на торпедирование Минских соглашений, призвал Евросоюз ужесточить санкции против России.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
04.03.2019
Керченская провокация: США предостерегли Украину
27.02.2018
РФ заместила продукцию из стран ЕС и НАТО в 200 образцах вооружений и техники
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
06.08.2015
Собственное ядерное оружие? Лучше сохранить! ("Frankfurter Allgemeine Zeitung", Германия)
29.10.2009
Идеальная схема бизнеса
25.10.2006
Михаил Фрадков намерен предложить Украине создать серийное производство самолета Ан-124 на российской территории
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности