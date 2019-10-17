А не распустить ли нам Украину - республики Донбасса

Неожиданное требование Украины ликвидировать ЛНР и ДНР в качестве условия выполнения Киевом политической части Минских соглашений получило большой резонанс.

Напомним, что его обнародовала Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы. В ее сообщении также содержится требование вернуть Украине контроль над всеми участками российской границы. Кроме того, военные подразделения "сепаратистов" должны начать односторонний отход с позиций, не дожидаясь, когда это же самое начнет делать украинская армия.

Данное заявление вызвало настоящую бурю восторга среди "укропатриотов", которые в своих комментариях назвали его "самым лучшим утверждением" украинской стороны за последние пят лет. Эти настроения в своем блоге поддержал известный радикал, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что условием формулы Штайнмайера является вывод иностранных войск и установление контроля за границей. Это официально! Все остальное - ересь", - пишет экс-нардеп. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен наконец встать на защиту интересов Украины и заставить министра иностранных дел Вадима Пристайко и его аппарат "держать строй и дисциплину на дипломатическом фронте, а не нести разную ахинею".

Комментарии с другой стороны тоже не заставили себя ждать. Пользователи из ДНР отмечают, что весь минский переговорный процесс превратился в бред, который пора уже "вообще закрывать, за недееспособностью и включать сценарий принуждения к миру".

Пожалуй, лучше всех других эти настроения в своем блоге выразил известный политолог Владимир Корнилов, который откровенно высмеял заявление Олифер.

"Украинская сторона сегодня в Минске потребовала для начала распустить ДНР и ЛНР. Такой вот компромиссный вариант. Думаю, на следующем заседании Минской группы ДНР и ЛНР должны для начала потребовать роспуска Украины, а уже потом торговаться", - предложил эксперт.

Ранее EADaily сообщало, что Киев, который взял откровенный курс на торпедирование Минских соглашений, призвал Евросоюз ужесточить санкции против России.