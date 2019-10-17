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17.10.2019
ЦАМТО

Подразделения охраны и разведки РВСН будут учиться на тренажерах боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М"

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БПДМ "Тайфун-М",
БПДМ "Тайфун-М", осень 2013 г.
Источник изображения: Константин Семенов / tvzvezda.ru

ЦАМТО, 16 октября. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М" – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Тренажер также дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М", был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе Остров (Псковская область), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН. До 2020 года их число увеличится до 20 ед., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
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