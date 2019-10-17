Искали русскую субмарину, а нашли буй: шведы определили источник закодированного сигнала

В Швеции наконец-то нашли источник загадочного радиосигнала, спровоцировавшего в октябре 2014 года масштабную военную операцию по "поиску российской субмарины" в шведских территориальных водах. Как оказалось, закодированный сигнал, принятый за передачу подлодки, отправил неисправный метеорологический буй. Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

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Начавшаяся в октябре 2014 года масштабная военная операция шведских ВМС по поиску в территориальных водах Швеции якобы российской субмарины и закончившаяся ничем, не принесла шведским военным ничего, кроме дополнительных расходов на операцию и убеждения, что "подлодка там была". Но как оказалось, все это время военные искали неисправный метеорологический буй, который и послал этот закодированный радиосигнал.

В октябре 2014 года экипаж шведской подводной лодки, проводившей патрулирование территориальных вод страны южнее Стокгольмского архипелага, перехватил закодированный радиосигнал, якобы отправленный с борта иностранной субмарины, находящейся в водах Швеции. Министерством обороны страны была инициирована масштабная операция по поиску подводной лодки, предполагалось, что в территориальные воды Швеции проникла российская мини-субмарина. Поиски велись две недели, на них было потрачено 1,8 млн. евро, но ничего обнаружить не удалось. Однако министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что были "получены подтверждения того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка".

Как позднее оказалось, сигнал был отправлен неисправным метеобуем, а ошибка была в том, что экипаж шведской подлодки, перехвативший его, неправильно определил направление поступления сигнала.

Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку

- заявил один из участников операции по поиску иностранной субмарины.

В Шведской метеорологической службе подтвердили, что сигнал о своей неисправности послал метеобуй, вышедший из строя в Балтийском море. Его закодированная передача предназначалась второму бую, расположенному около Стокгольмского архипелага и именно ее перехватила подводная лодка ВМС Швеции.

Как пишут журналисты издания, министр обороны и правительство страны узнали о настоящем источнике сигнала в мае 2015 года, однако из-за бюрократической волокиты парламент был проинформирован только через четыре месяца после этого, без раскрытия подробностей инцидента и после того, как одобрили повышение расходов на оборону на 923 миллиона евро, в том числе и на поиск иностранных подводных лодок.