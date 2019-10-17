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17.10.2019
Военное обозрение

"Такого позора не было со времён Вьетнама" - противники Трампа о сдаче базы в Манбидже

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В американских СМИ активизировались противники президента Дональда Трампа, констатируя, что турецкая военная операция на севере Сирии продолжилась и после объявления санкций Вашингтоном. Напомним, что накануне США объявили о введении санкций против Минобороны, МВД и министерства энергетики Турции, о поднятии пошлин на ввозимые турецкие товары на 25-50 процентов.

САА в Манбидже

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе возмущены тем, что "Трамп сдал Путину военные базы США на севере Сирии". А кадры с тем, как сирийские военные встретились на автодороге в районе Манбиджа с уезжающими с базы американскими военными, на CNN назвали "позорной политикой Трампа". По поводу сдачи базы США в Манбидже приглашённые в СМИ американские эксперты добавили, что "такого позора американская армия не переживала со времён Вьетнама".

Напомним, что американский контингент покинул Манбидж, и туда уже вошла сирийская правительственная армия (САА). За сутки до этого президент Турции Эрдоган заявил, что Анкаре не нужны сирийские города, а нужна безопасность у своих границ. На этом фоне в Манбидже появились и подразделения российской военной полиции.

Примечательное видео в Твиттере:


Тем временем стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Напомним, что президент России совершил государственные визиты в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, где помимо всего прочего обсуждался и вопрос сирийского урегулирования. В ходе беседы российский президент пригласил турецкого коллегу посетить в ближайшее время Москву с рабочим визитом с целью обсудить происходящее на севере Сирии.

Всё это приводит в негодование американских политиков-"ястребов", заявляющих, что "одними санкциями Эрдогана не заставить отказаться от операции". Нашлись и те в США, кто напомнил, что санкции не работали и не работают против России.

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